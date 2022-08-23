В Венгрии уволили руководство метеоцентра после ошибочного прогноза погоды

В Венгрии после ошибочного прогноза погоды на праздничный день, из-за которого отложили салют, уволили руководство Национальной метеорологической службы (НМС), о чем сообщил журнал Forbes в понедельник, 22 августа.

«Министр технологий и промышленности Ласло Палкович 22 августа уволил главу НМС Корнелию Радич и ее заместителя Дьюлу Хорват. О новых руководителях сообщат позже», — говорится в публикации со ссылкой на заявление министерства.

Как отмечается, данное заявление было с «немедленным вступлением в силу».

По информации BBC News, власти страны 20 августа планировали запустить «самый крупный салют в Европе» в День святого Иштвана, считающийся национальным праздником, однако правительство отложило это решение на неделю из-за «предупреждения об экстремальных погодных условиях».

Погода в столице в этот день оставалась спокойной, поэтому служба принесла свои извинения и написала, что произошел «наименее вероятный» исход, а также добавила, что «неопределенность является частью прогнозирования погоды».

Ранее, в сентябре 2019 года, бывший президент США Дональд Трамп попросил помощников надавить на метеорологические службы США. Издание сообщало, что метеорологи согласились с мнением Трампа, что ураган «Дориан» мог достичь штата Алабама, только под угрозой увольнения