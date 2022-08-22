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Наводчик рассказал о помощи украинским военным при обстрелах мостов в Херсоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Херсоне задержали наводчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Кравеца, помогавшего им во время июльских обстрелов мостов. На допросе он признался, что был завербован бывшим сослуживцем в начале марта сразу после начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

«Говорит, Юра, мы не можем найти старшего офицера, чтоб передавать информацию по машинам и технике, которые будут проходить в сторону моста. Если ты можешь... Я говорю: «Если дома буду, то в окно посмотрю». Он мне дал телефон, там девочка отвечала, принимала сообщения», — рассказал он.

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После Кравец пытался еще раз передать данные о движении колонн, однако «в трубке сообщили», что не нуждаются в информации.

На связь с ним снова вышли в июле. В тот период, когда украинские боевики совершили первые обстрелы Антоновского моста через Днепр. Кравец присылал фото и видео, а также сообщал о состоянии моста после обстрела и данные о движении по нему автомобилей. Он также рассказал, что после этого передал еще данные об обстреле Дарьевского моста.

18 августа в Херсоне российские силовики задержали двоих мужчин, передававших ВСУ информацию о передвижении и расположении ВС РФ. Один из задержанных, Петр Жадан, воевал на стороне Киева вблизи Мариуполя на артиллерийской установке. Начиная с марта 2022 года он передал украинской стороне девять координат расположения российских войск в Херсоне.

Еще один задержанный — Денис Подгорный. Он намеревался передать координаты расположения четырех военных объектов ВС РФ, но не успел этого сделать. По словам Подгорного, один из его друзей предложил ему вознаграждение за пересылку данных.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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