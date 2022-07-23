Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по мосту через реку Ингулец в селе Дарьевка Херсонской области. Об этом 23 июля заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Нанесен удар по Дарьевскому мосту. В объект попало семь снарядов», — сказал он ТАСС, уточнив, что украинские военные снова использовали американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее в этот день Стремоусов сообщил, что за обстрелами из РСЗО HIMARS Антоновского моста, соединяющего пригород Херсона Антоновку с городом Алёшки на левом берегу Днепра, стоят не украинские националисты, а прибывшие в страну американские специалисты. Он подчеркнул, что военные и гражданские инженеры в любом случае восстановят объект. При этом, по его словам, в случае необходимости через Днепр развернут понтонные переправы.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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