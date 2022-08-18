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В Херсоне задержали двоих наводчиков ВСУ

Российские силовики задержали в Херсоне двоих наводчиков ВСУ
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Двоих мужчин, передававших Вооруженным силам Украины информацию о передвижении и расположении ВС РФ, задержали в Херсоне российские силовики. Об этом 18 августа сообщили представители российских силовых структур.

Один из задержанных, Петр Жадан, воевал на стороне Киева вблизи Мариуполя на артиллерийской установке.

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«Он [мой бывший командир] меня попросил выявлять в городе Херсоне места сосредоточения Вооруженных сил Российской Федерации и передавать ему координаты. Я ответил ему: я согласен», — цитирует ТАСС Жадана.

Мужчина сообщил, что раньше служил по контракту в Донбассе, в том числе в районе Мариуполя, наводчиком на артиллерийских системах. Начиная с марта 2022 года он передал украинской стороне девять координат расположения российских войск в Херсоне.

Также в Херсоне задержали сотрудничавшего с ВСУ Дениса Подгорного, который намеревался передать координаты расположения четырех военных объектов ВС РФ, но не успел этого сделать.

По словам Подгорного, один из его друзей, который сейчас живет в городе Николаеве, предложил ему вознаграждение за пересылку данных.

Накануне в Энергодаре были задержаны двое наводчиков артиллерии ВСУ. Мужчины передавали сведения украинским военным для корректировки артиллерийских ударов. При допросе они пытались оправдаться тем, что «не интересуются политикой».

Ранее, в конце июля, в Херсонской области задержали двух пособников ВСУ, которые организовали схрон боеприпасов. По данным источника, у задержанных изъяли семь ящиков с боеприпасами для крупнокалиберного пулемета, три выстрела к РПГ-7, 60 мгновенно детонирующих зарядов, пулемет с патронами, радиостанцию Harris, а также другие боеприпасы и экипировку ВСУ.

Ранее, 27 июля, сообщалось, что сотрудники Росгвардии в Херсонской и Запорожской областях задержали 21 человека, причастных к деятельности Службы безопасности Украины (СБУ), украинских вооруженных сил и националистических организаций.

Силовики тогда обнаружили семь тайников. Из незаконного оборота были изъяты 13 гранатометов, 39 единиц огнестрельного оружия, два выстрела ПТУР «Фагот», 139 выстрелов к гранатометам, более 31 тыс. патронов различного калибра, 53 ручные гранаты и свыше 24 кг взрывчатых веществ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима.

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