Сотрудники Росгвардии в Херсонской и Запорожской областях задержали 21 человека, причастных к деятельности Службы безопасности Украины (СБУ), вооруженных сил Украины (ВСУ), националистических организаций. Об этом в ведомстве сообщили 27 июля.

При этом найдено семь тайников.

«Из незаконного оборота изъято 13 гранатометов, 39 единиц огнестрельного оружия, два выстрела ПТУР «Фагот», 139 выстрелов к гранатометам, более 31 тыс. патронов различного калибра, 53 ручные гранаты, свыше 24 кг взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.

Также росгвардейцы обезвредили семь артиллерийских снарядов и мин.

Накануне ведомство сообщило, что за месяц с помощью беспилотников уничтожено более 400 членов украинских националистических формирований в Харьковской области. Также было ликвидировано около 50 единиц военной автомобильной техники, 10 единиц бронетехники, 10 артиллерийских орудий, два опорных пункта и склад боеприпасов.

До этого, 20 июля, сотрудники Росгвардии нашли оставленное украинскими военными вооружение на освобожденных территориях. В тот же день они задержали в Херсонской и Запорожской областях четверых пособников ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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