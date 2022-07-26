Росгвардия за месяц уничтожила более 400 националистов с помощью БПЛА

Сотрудники Росгвардии за месяц с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили свыше 400 членов националистических формирований Украины в Харьковской области. Об этом 26 июля сообщили в ведомстве.

«За месяц расчетами беспилотных летательных аппаратов Росгвардии в Харьковской области обнаружено, а затем уничтожено артиллерией более 400 националистов, около 50 единиц военной автомобильной техники, 10 единиц бронетехники, в том числе 2 танка, 10 артиллерийских орудий, 2 опорных пункта и склад боеприпасов», — говорится в сообщении.

20 июля росгвардейцы нашли оставленное вооруженными силами Украины (ВСУ) вооружение на освобожденных территориях. В тот же день бойцы задержали в Херсонской и Запорожской областях четверых пособников ВСУ.

23 июня стало известно, что бойцы Росгвардии захватили функционирующий украинский танк Т-72 в ходе боев в Донбассе.

Помимо танка росгвардейцы обнаружили 5 тыс. патронов разного калибра, семь гранатометов с боекомплектом, две танковые мины, 60 снарядов калибра 120 мм, а также один снаряд для системы залпового огня «Ураган».

За день до этого они выявили командный пункт националистов в Харьковской области. Служащие передали координаты целей артиллерийским подразделениям Вооруженных сил России для нанесения огневого поражения.

Росгвардейцы 10 июня изъяли оружие и задержали трех пособников ВСУ в Харьковской области. Бойцы проверили свыше 50 домовладений. В одном доме российские военнослужащие нашли смотровую трубу, пистолет, два комплекта формы украинских военных, ноутбук с информацией о деятельности подразделений противника.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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