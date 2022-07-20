Росгвардия задержала в Херсонской области и Запорожье пособников ВСУ

Сотрудники Росгвардии задержали в Херсонской и Запорожской областях четырех пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 июля говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточняется, задержания прошли в ходе поисковых мероприятий и адресных проверок.

«При досмотре домовладений у задержанных обнаружены тайники, из которых изъято 18 ручных гранат, пять охотничьих ружей, девять ВОГ-25 и более 2,5 тыс. патронов к стрелковому оружию», — заключили в Росгвардии.

Ранее в июле сотрудники Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике (ЛНР) документы, в которых подтверждается факт массового дезертирства из парашютно-десантных подразделений ВСУ. Оказалось, что с апреля по июнь 2022 года десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот 2-го парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 под различными предлогами покинули передний край обороны.

В начале июля военнослужащие Росгвардии доставили в город Стаханов ЛНР гуманитарную помощь. Жители получили крупы, макароны, консервы, сахар, чай.

В конце июня в Ленинградской области состоялась торжественная церемония вручения государственных наград росгвардейцам, отличившимся во время специальной операции по защите мирного населения Донбасса. В ходе выполнения задач спецоперации служащие Росгвардии предотвращали нападения на войсковые и гуманитарные колонны, нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике, задержали многих участников вооруженных националистических формирований.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ее ключевые цели — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация на территории обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации местных жителей, обратились за помощью к Москве.

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