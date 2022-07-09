Росгвардейцы доставили гуманитарную помощь жителям ЛНР

Военнослужащие Росгвардии доставили в город Стаханов Луганской народной республики гуманитарную помощь, сообщила 9 июля пресс-служба Росгвардии.

Местные жители уже получили посылки с продовольствием, собранные жителями Новосибирской области.

Отмечается, что прибывшие из Сибири военнослужащие из отдела специального назначения провели гуманитарную акцию совместно с местной администрацией.

Жителям доставили крупы, макароны, консервы, сахар, чай.

В Новосибирске уже готовят в отправке следующую партию гуманитарной помощи.

14 июня стало известно о начале работы по оказанию гуманитарной помощи ДНР и ЛНР от российских регионов. 7 июля президент России Владимир Путин отметил, что Россия и ее руководство будут делать всё необходимое, чтобы помочь тем, кто живет в Донбассе.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которая была начата 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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