Бойцы Росгвардии нашли оставленное вооруженными силами Украины (ВСУ) вооружение на освобожденных территориях. Об этом в среду, 20 июля, рассказал корреспондент «Известий» Данил Левин.

Росгвардейцами были найдены ящики с боеприпасами и патронами, мины, а также снаряды для гранатометов, в том числе иностранного производства.

Как пояснил один из бойцов Росгвардии, данный склад, скорее всего, хотели использовать диверсионные группы, действуя глубоко в тылу.

«Обычно прячут на промзоне, в подвалах, где располагались подразделения, в неприметных складах, сараях. Больше всего, конечно, в подвале. Практически в каждом подвале, где находился противник, есть какие-то остатки боеприпасов, которые они бросили», — рассказал росгвардеец.

Ранее в этот день сотрудники Росгвардии задержали в Херсонской и Запорожской областях четырех пособников ВСУ. При досмотре домовладений у задержанных были обнаружены тайники, из которых изъято 18 ручных гранат, пять охотничьих ружей, девять ВОГ-25 и более 2,5 тыс. патронов к стрелковому оружию.

16 июля российские силовики в Херсонской области задержали участника теробороны, который организовал в лесу в Голопристанском районе склад оружия и боеприпасов. По имеющимся данным, схрон предназначался для украинской диверсионно-разведывательной группы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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