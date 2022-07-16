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Российские силовики обнаружили схрон с оружием в лесу под Херсоном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские силовики в Херсонской области задержали участника теробороны, который организовал в лесу в Голопристанском районе склад оружия и боеприпасов.

По имеющимся данным, схрон предназначался для украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

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Кроме того, оружие из этого склада распространяли и среди жителей Херсонской области.

14 июля в городе Изюм также был обнаружен схрон оружия и боеприпасов.

До этого, 7 июля, стало известно, что российские войска обнаружили схрон с оружием украинских боевиков в Херсоне. Среди вооружения были гранатометы, два десятка гранат и запалы к ним, два автомата Калашникова, а также более 1,8 тыс. патронов.

О начале спецоперации президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было связано с обострением в середине февраля ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных. Из-за ухудшения обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей и обратились за помощью к Москве.

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