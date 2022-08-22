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Росатом подал 6 исков на $3 млрд из-за разрыва Финляндией контракта на АЭС

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Фото: Global Look Press/imago-images/Vesa Moilanen
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Российская госкорпорация «Росатом» подала шесть исков на общую сумму $3 млрд в связи с разрывом Финляндией контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Об этом 22 августа сообщается в Telegram-канале корпорации.

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«На сегодняшний день со стороны Росатома подано уже шесть исков на общую сумму 3 миллиарда долларов США», — говорится в сообщении компании.

Также «Росатом» назвал не соответствующими действительности слова главы компании Fennovoima Иоакима Шпехта о том, что госкорпорация еще не начала юридическое разбирательство по ситуации с АЭС «Ханхикиви-1».

В Росатоме подчеркнули, что детали исковых заявлений являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.

В июне стало известно о намерении «Росатома» выставить Финляндии счет по АЭС «Ханхикиви-1», контракт на строительство которой был расторгнут по инициативе финской стороны. Глава госкорпорации Алексей Лихачев заявлял, что у российской стороны есть хорошие шансы выиграть суды по этому делу.

24 мая финская компания Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство АЭС «Ханхикиви-1» на площадке в Пюхяйоки. В компании подчеркнули, что решили сосредоточиться на сохранении этой территории.

2 мая Fennovoima заявила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию «Росатом» финской компанией RAOS Project по строительству АЭС «Ханхикиви-1».

Тогда в «Росатоме» заявили, что разочарованы решением менеджмента финской компании. В госкорпорации добавили, что проект прогрессировал, а работа между заказчиком и подрядчиком уже была налажена.

30 апреля обозреватели Financial Times Эндрю Джек и Стивен Морис отметили, что западные компании несут большие убытки в результате «болезненного выхода» из российских проектов. По их словам, ряд предприятий осознал, что на рынке не так много желающих купить их активы, а уход из РФ обойдется им очень дорого.

Зарубежные компании начали уходить с российского рынка и расторгать контракты с организациями из РФ из-за спецоперации по защите жителей Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве поясняли, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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