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Глава «Росатома» допустил возврат РФ денег после отказа Финляндии от проекта АЭС

Глава «Росатома» Лихачев пообещал выставить счет Финляндии из-за разрыва контракта на АЭС
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Фото: Global Look Press/Vesa Moilanen
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Отказ Финляндии от строительства атомной электростанции (АЭС) «Ханхикиви-1» с Россией юридически уязвим, у «Росатома» есть большие шансы вернуть потраченные на него деньги. Об этом 15 июня заявил генеральный директор российской корпорации Алексей Лихачев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«Конструкция (отказа. — Ред.) абсолютно уязвима юридически. Конструкция не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована», — сказал он в интервью РБК-ТВ.

Лихачев добавил, что для этого необходимо пройти юридический путь, но у холдинга есть успешный опыт аналогичной работы.

«Все деньги, которые были затрачены в Финляндии, будут выставлены в счет», — сообщил глава «Росатома».

Помимо этого, он заявил, что в результате переговоров, в том числе на ПМЭФ, могут появиться новые страны, желающие разместить у себя АЭС. Лихачев отметил, что ни одна страна не отказалась вслед за Финляндией от совместных проектов с РФ по мирному атому. По его словам, Россия — единственная страна, готовая строить АЭС «под ключ», обслуживать их на протяжении всего срока эксплуатации, поставлять свежее ядерное топливо и вывозить отработавшее и многое другое.

Ранее, 24 мая, финская компания Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство АЭС «Ханхикиви-1» на площадке в Пюхяйоки. В компании подчеркнули, что решили сосредоточиться на сохранении этой территории.

2 мая Fennovoima заявила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию «Росатом» финской компанией RAOS Project по строительству АЭС «Ханхикиви-1».

Тогда в «Росатоме» заявили, что разочарованы решением менеджмента финской компании. В госкорпорации добавили, что проект прогрессировал, а работа между заказчиком и подрядчиком уже была налажена.

30 апреля обозреватели Financial Times Эндрю Джек и Стивен Морис отметили, что западные компании несут большие убытки в результате «болезненного выхода» из российских проектов. По их словам, ряд предприятий осознал, что на рынке не так много желающих купить их активы, а уход из РФ обойдется им очень дорого.

Зарубежные компании начали уходить с российского рынка и расторгать контракты с организациями из РФ из-за спецоперации по защите жителей Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве поясняли, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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