«Росатом» разочарован решением Fennovoima расторгнуть контракт

«Росатом» разочарован решением менеджмента финской компании Fennovoima о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию финской компанией Raos Project по строительству АЭС «Ханхикиви-1». Об этом 2 мая сообщила пресс-служба «Росатома».

«Решение менеджмента Fennovoima Oy о расторжении EPC контракта с компанией RAOS Project Oy вызывает у нас искреннее разочарование», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram.

При этом в «Росатоме» отметили, что проект прогрессировал, работа между заказчиком и подрядчиком налажена. Поводов для расторжения контракта не было, подчеркнули в госкорпорации.

В «Росатоме» добавили, что у российской стороны будет право отстаивать интересы в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством, пишет «Газета.Ru».

Ранее в Fennovoima заявили, что контракт с проектом Raos Project расторгнут по причине «значительных задержек» и «неспособности реализовать проект».

30 апреля обозреватели Financial Times Эндрю Джек и Стивен Морис отметили, что западные компании несут большие убытки в результате «болезненного выхода» из российских проектов. По их словам, ряд предприятий осознал, что на рынке не так много желающих купить их активы, а уход из РФ обойдется им очень дорого.

Зарубежные компании начали уходить с российского рынка и расторгать контракты с организациями из РФ из-за спецоперации по защите жителей Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве поясняли, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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