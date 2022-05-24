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Финская Fennovoima отозвала заявку на строительство АЭС «Ханхикиви-1»

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Vesa Moilanen
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Финская компания Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство атомной электростанции (АЭС) «Ханхикиви-1» на северо-западе Финляндии. Об этом во вторник, 24 мая, говорится в сообщении компании.

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«Работы на площадке в Пюхяйоки, связанные с контрактом, остановлены. <...> Некоторые работы Fennovoima будут завершены в ближайшие недели», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что решили сосредоточиться на «сохранении территории Пюхяйоки».

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2 мая Fennovoima заявила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию «Росатом» финской компанией RAOS Project по строительству АЭС «Ханхикиви-1».

Тогда в «Росатоме» заявили, что разочарованы решением менеджмента финской компании. В госкорпорации добавили, что проект прогрессировал, а работа между заказчиком и подрядчиком уже была налажена.

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