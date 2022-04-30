FT узнала о «болезненном выходе» западных компаний из российского рынка

Западные компании несут большие убытки в результате «болезненного выхода» из российских проектов. Об этом пишут 30 апреля обозреватели Financial Times Эндрю Джек и Стивен Морис.

Отмечается, что некоторые фирмы приняли решение продать свой бизнес, однако при этом понесли убытки. Другие же предприятия осознали, что на рынке не так много желающих купить их активы, а уход из страны обойдется им очень дорого.

Так, журналисты напомнили, что французский финансовый конгломерат Societe Generale прекратил деятельность в России и продал свою долю в российском банке. Такое решение обошлось компании в €3,1 млрд. По словам обозревателей, эта сделка показывает трудности, с которыми сталкиваются западные компании, решившие уйти из российского бизнеса.

Ранее, 28 апреля, стало известно, что международная платежная система MasterCard после приостановки своей деятельности на территории Российской Федерации потеряла $34 млн.

Накануне американская транснациональная корпорация финансовых услуг Visa заявила об убытках в размере $60 млн на фоне ситуации на Украине и ухода из РФ.

До этого, 11 апреля, французская группа Societe Generale объявила о прекращении деятельности в России и продаже своей доли в Росбанке российской компании «Интеррос».

В этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что компания вправе самостоятельно решать, кому продавать свой бизнес.

Запад начал вводить новые санкции против России после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

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