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Губернатор Развожаев: в Севастополе сработала система ПВО, сбит беспилотник

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В Севастополе сработала система ПВО. Предварительно, был сбит беспилотник, сообщил Губернатор города Михаил Развозжаев в своем в своем Telegram-канале.

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По его словам, инцидент произошел в 18:15 в районе Верхнесадового. Объект был сбит на большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города.

В будущем в целях безопасности глава региона попросил не снимать и не выкладывать видео с работой систем или не сообщать о местах съемки. Развозжаев также призвал граждан сохранять спокойствие и отметил, что в случае реальной опасности сработает городское оповещение по всем каналам связи.

Ранее, 21 августа, в Севастополе системы ПВО сработали возле военного аэродрома. В этот же день сообщалось о попадании беспилотника в крышу штаба Черноморского флота. Дрон удалось сбить прямо над зданием, но беспилотник упал на кровлю и загорелся. В результате происшествия серьезных повреждений и пострадавших нет.

18 августа Развожаев рассказал о похожем эпизоде в районе аэропорта Бельбек, где также был сбит беспилотник. В тот же день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что системы противовоздушной обороны сработали в Керчи. По его словам, заряд украинских устройств минимален и нанести большой ущерб они не могут.

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