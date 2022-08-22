Россия поднимет тему убийства Дугиной на заседании СБ ООН

На ближайшем заседании совета безопасности ООН во вторник российская сторона поднимет тему убийства Дарьи Дугиной, сообщил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в понедельник, 22 августа.

«Мы запросили срочное заседание по Запорожью, где не прекращаются украинские провокации», — рассказал он.

По его словам, убийство Дугиной демонстрирует характер украинского государства и доказывает его связь с диверсантами.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором присутствовала вместе со своим отцом — известным в России философом Александром Дугиным. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. Девушка скончалась мгновенно.

По одной из версий, покушение готовилось на Дугина-старшего, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент передумал и пересел. Узнав о случившемся, он добрался до места аварии, после чего был госпитализирован. Врачи оценили его состояние как стабильное.

22 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видеозапись подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. По данным записи, Наталья Вовк вместе с дочерью въехала на территорию России 23 июля этого года. На момент пересечения границы она была блондинкой, а уехала с темными волосами.

В Эстонию вместе с 12-летней дочерью она отправилась 21 августа. При этом при въезде в Россию использовались автомобильные номера Донецкой Народной Республики — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера 172AJD02, а при выезде — украинские AH7771IP.

Также в понедельник источник в правоохранительных органах заявил о вероятности того, что гражданка Украины Наталья Вовк въехала в Россию незаконно по подложным документам.