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Около 30% украинских аграриев не посеют озимые культуры из-за финансовых проблем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Около 30% украинских аграриев в этом году откажутся от посева озимых культур из-за финансовых проблем. Об этом 22 августа сообщил зампредседателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук на брифинге в медиацентре «Украина — Укринформ».

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«Мы увидим, что около 30% предприятий откажутся от посева озимых культур. Это обусловлено тем, что люди финансово не вытягивают свою хозяйственную деятельность», — сказал он.

Марчук уточнил, что в среднем предприятиям необходимо не менее 120-140 млн гривен ($3,2-3,8 млн) на реализацию своей деятельности.

Ранее, 8 августа, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев заявил, что фермеры Украины будут сеять зерно в зависимости от того, в какую стоимость им обойдется логистика. Он отметил, что многие из них намерены сокращать объемы посевных из-за высокой стоимости, так как экспортировать зерно через море гораздо лучше и выгоднее.

20 июля сообщалось, что канадские фермеры пострадали из-за решения властей страны ввести пошлину в размере 35% на импорт удобрений из России. Это привело к серьезным расходам для фермеров. Позднее, 24 июля, фермеры из провинции Онтарио призвали правительство пересмотреть решение о повышении стоимости на российские удобрения. По их словам, им приходится нести убытки, поэтому они требуют, чтобы власти компенсировали траты тем, кто пострадал от увеличения тарифов.

В июне в Великобритании спрогнозировали резкий спад урожая в этом году. Так, по прогнозам фермерских хозяйств урожай огурцов и сладкого перца сократится более чем наполовину. Кроме того, британские фермеры пожаловались, что из-за роста цен на энергоносители стало невозможно отапливать теплицы, а сажать новые культуры уже слишком поздно.

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