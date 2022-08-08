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Украинским фермерам стало невыгодно выращивать зерно

Глава зерновой ассоциации Украины Горбачев: фермерам невыгодно выращивать зерно
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Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
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Фермеры Украины будут сеять зерно в зависимости от того, в какую стоимость им обойдется логистика. При этом, как заявил 8 августа президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев, многие из них намерены сокращать объемы посевных из-за высокой стоимости, так как экспортировать зерно через море гораздо лучше и выгоднее.

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По словам Горбачева, чтобы вывезти всё зерно с Украины, процесс чего сейчас уже начался, нужно всего около 527 судов.

«Обычный темп экспорта до <специальной операции России по защите Донбасса> составлял примерно 200 тыс. т в сутки. Поэтому сейчас есть очень небольшие достижения. Если запланировать экспорт альтернативным путем [не по морю], тогда стоимость зерна достигнет $200 за тонну и фермерам будет невыгодно выращивать», — сообщил Горбачев в эфире канала 24tv.ua.

При этом, по его словам, аграрии будут и сами готовы платить больше за логистику. Потому что если другие страны будут покупать зерно, к примеру, в Австралии или Южной Америке и доставлять его в те же африканские страны, то для них это будет дешевле, чем если бы Украина перевозила его туда альтернативными путями.

Ранее в понедельник стало известно, что первый турецкий сухогруз Polarnet доставил в порт назначения зерно с Украины. Судно уже прошло проверку, после чего ему разрешили проследовать через Босфор в порт назначения.

Утром в понедельник также стало известно, что еще два сухогруза с сельхозпродукцией вышли из украинских портов Южный и Черноморск. Как уточнили в минобороны Турции, речь идет о сухогрузе МВ SACURA, который проследует в Италию с 11 тыс. т сои, и MV ARIZONA, идущем в Турцию с 48,5 тыс. т кукурузы.

По заявлению украинских властей, ежедневно из портов будут выходить не более трех судов с зерном, чтобы испытать безопасность маршрутов выхода.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, планируется обеспечить обработку портами не менее 100 судов ежемесячно. Таким образом, в ближайшие месяцы Киев сможет экспортировать через порты Украины около 3 млн т продукции каждый месяц.

Ранее, 22 июля, в Стамбуле была заключена «продуктовая сделка». Она обеспечивает беспрепятственные поставки украинского зерна, а также российских продовольствия и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна подписала украинская делегация. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. В Кремле, в свою очередь, подчеркивали, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна.

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