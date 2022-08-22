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Эрдоган заявил о беспокойстве Зеленского из-за обманщиков в окружении

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава Украины Владимир Зеленский беспокоится из-за наличия в его окружении людей, способных обманывать его.

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Об этом турецкий лидер рассказал 22 августа по время сбора винограда в провинции Маниса. На мероприятии один из фермеров поинтересовался, как обстоят дела у Зеленского.

«Обеспокоен, очень обеспокоен. Есть много тех, кто обманывает. Все говорят «мы даем, мы даем», а на деле ничего не дают», — приводит слова Эрдогана Ulusal TV.

Ранее в этот день турецкий госканал TRT Haber сообщил, что Эрдоган намерен обсудить переговоры Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Также будут обсуждаться ситуация на Украине и зерновой коридор.

Эрдоган провел переговоры во Львове с главой Украины и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем 18 августа. На встрече обсуждались возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуация вокруг Запорожской АЭС и вопросы оборонного взаимодействия.

19 августа сообщалось, что президент Турции во время переговоров во Львове предложил своему коллеге Владимиру Зеленскому провести на турецкой территории его встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В свою очередь, президент Украины накануне указал, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские войска покинут занятые ими территории.

В то же время телеканал CNN Türk сообщил 18 августа, что Россия якобы смягчила условия для организации возможной встречи Путина с Зеленским. По его информации, лидеры РФ и Украины теперь могут начать переговоры без предварительной подготовки дорожной карты.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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