Патрушев предупредил о риске появления сил США у Корейского полуострова

США развернут свои стратегические силы после нового испытания ядерного оружия со стороны КНДР. Об этом 22 августа заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«В случае нового испытания атомного оружия северокорейцами Вашингтон готовится развернуть возле Корейского полуострова стратегические силы, что приведет к дальнейшей деградации обстановки в регионе», — сказал он в ходе прошедших по видеосвязи консультаций высоких представителей России и государств — членов АСЕАН.

Ранее, 17 августа, на пресс-конференции по случаю 100 дней с его вступления в должность президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что намерен сначала дождаться результатов денуклеаризации полуострова, а потом согласен экономически поддержать Пхеньян. Он подчеркнул, что республика не будет давить на КНДР.

8 августа посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора указал на то, что военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield могут послужить поводом для мобилизации ядерных сил сдерживания КНДР.

Ранее, 1 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНДР готовится к проведению седьмого ядерного испытания. Он назвал ядерную программу страны незаконной.

До этого, 24 июня, лидер КНДР Ким Чен Ын указал на необходимость наращивать оборонный потенциал страны, для того чтобы противостоять вмешательству извне.