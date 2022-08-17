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Президент Южной Кореи выступил против свержения власти в КНДР
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Президент Южной Кореи выступил против свержения власти в КНДР

Президент Южной Кореи выступил против насильственного свержения власти в КНДР
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Фото: REUTERS/KCNA
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Южная Корея не может «гарантировать» безопасность и сохранение нынешнего строя в КНДР, но при этом не хочет насильственной смены режима в республике. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на пресс-конференции по случаю ста дней с его вступления в должность.

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«Гарантия сохранения строя? Этого правительство Южной Кореи обеспечить не может, но я и наше правительство не хотим грубой или насильственной перемены в статус-кво в Северокорейском регионе», — отметил он.

Президент Южной Кореи считает, что самое важное для Сеула — это мир между двумя республиками. Однако в случае, если КНДР самостоятельно изменится по результатам экономической или дипломатической помощи от Южной Кореи, то Сеул будет приветствовать такие перемены, подчеркнул лидер.

Юн Сок Ёль уверил, что Южная Корея не будет давить на КНДР. Президент намерен сначала дождаться результатов денуклеаризации полуострова, а потом согласен экономически поддержать Пхеньян.

24 июня лидер КНДР Ким Чен Ын указал на необходимость наращивать оборонный потенциал страны, для того чтобы противостоять вмешательству извне.

В апреле лидер Северной Кореи пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами». Как отмечало агентство Yonhap, Пхеньян по указанию лидера КНДР также проведет тщательную подготовку к применению программы ядерного сдерживания в любое время.

Ранее в этом же месяце лидеры КНДР и Южной Кореи обменялись письмами в знак взаимного доверия.

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