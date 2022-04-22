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Лидеры Пхеньяна и Сеула обменялись письмами в знак глубокого доверия

Yonhap: лидеры КНДР и Южной Кореи обменялись письмами в знак взаимного доверия
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Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил ответное письмо действующему президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину в знак «глубокого доверия». Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

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Отмечается, что глава Северной Кореи получил письмо от Мун Чжэ Ина 20 апреля и направил ответ на следующий день.

«Разделяя единое мнение о том, что межкорейские отношения будут улучшаться и развиваться в соответствии с пожеланиями и ожиданиями нации, если Север и Юг будут с надеждой прилагать неустанные усилия, высшие руководители взаимно тепло поприветствовали соотечественников на Севере и Юге», — говорится в сообщении.

Как указывает агентство, в своем письме Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что и Южная Корея, и КНДР сделают совместные заявления о создании «основы» для воссоединения даже после его ухода с поста, в то время как Ким Чен Ын в ответ высоко оценил «муки и усилия», приложенные Мун Чжэ Ином для «великого дела нации».

В то же время, 2 апреля, сестра северокорейского лидера, исполняющая обязанности замдиректора отдела пропаганды и агитации Ким Ё Чжон объявила о пересмотре отношений с Сеулом из-за высказывания министра иностранных дел Южной Кореи о превентивном ударе по КНДР. По ее словам, южнокорейские военные обнаружили свои «провокационные намерения по эскалации конфликта с КНДР».

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