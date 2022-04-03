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В КНДР заявили о пересмотре отношений с Южной Кореей

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Высказывание министра иностранных дел Южной Кореи о превентивном ударе по КНДР усугубило напряженность между странами, Пхеньян пересмотрит отношения с Сеулом. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, исполняющая обязанности замдиректора отдела пропаганды и агитации Ким Ё Чжон.

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«В связи с тем, что южнокорейские военные обнаружили свои провокационные намерения по эскалации конфликта с КНДР, я намерена вынести серьезное предупреждение <...> Мы пересмотрим многое в отношениях с Южной Кореей», — цитирует ее выступление Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам Ким Ё Чжон, накануне днем глава Минобороны Южной Кореи «раскрыл свою конфронтационную истерию с КНДР, заявив о «превентивном ударе по ней».

28 марта Ким Чен Ын заявил о намерении развивать «мощные ударные средства» для укрепления национального оборонного потенциала страны, а также выразил благодарность официальным лицам и ученым, которые внесли вклад в «успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа «Хвасон-17», которая впоследствии оказалась слегка измененной версией более старой модели.

25 марта США предложили Совбезу ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Отмечается, что СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.

В этот же день Япония заявила, что межконтинентальная баллистическая ракета, испытанная Северной Кореей в четверг, 24 марта, может долететь до любой точки в США, в том числе до Восточного побережья.

Накануне президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин осудил нарушение моратория на проведение запусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) со стороны Севера.

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