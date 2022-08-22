Центробанк повысил курс доллара на 23 августа до 59,74 рубля
Банк России повысил курс доллара на вторник, 23 августа, до 59,7419 рубля, следует из базы данных Центробанка.
Так, официальный курс доллара на завтра был повышен на 60,98 копейки, а евро на 14,1 копейки — до 59,5344 рубля.
18 августа начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин рассказал «Известиям», что по прогнозам осенью курс доллара поднимется выше 65 рублей.
Он отметил, что рубль в настоящее время укреплен благодаря августовскому налоговому периоду с традиционно более высоким спросом экспортеров на рублевую ликвидность для платежей в бюджет.
12 августа главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что в ближайшее время курс рубля может начать новое движение в сторону укрепления или ослабления. Направление движения российской валюты будет продемонстрировано «определенными ценовыми показателями».
До этого, 6 августа, врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов рассказал, что на фоне стремления США и других стран наладить внутреннее экономическое положение может начаться валютная война, предполагающая целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты.