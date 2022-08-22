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Губернатор Подмосковья заявил о контроле над ситуацией с лесными пожарами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Власти Московской области держат ситуацию с лесными пожарами на контроле. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в понедельник, 22 августа, в ходе совещания с главами городских округов и министрами региона.

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«И Москва, и Подмосковье выделили дополнительные средства на помощь пожарным, спасателям, которые работают в лесах. Мы со своей стороны тоже держим ухо востро: и по всем торфяным территориям, которые были, напомню, обводнены и сегодня нами сопровождаются в части их пожарной безопасности. И, конечно, все, что касается лесов, сухой травы — все это имеет принципиально важное значение при отсутствии осадков, как мы видим, и ситуации, которая сложилась», — цитирует Воробьева агентство городских новостей «Москва».

Он назвал Коломну, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Ступино и Шатуру потенциально опасными территориями.

Глава региона отметил, что «Мособлпожспас» и сотрудники МЧС регулярно проводят мониторинг и перешли на усиленную форму несения службы.

«Но еще раз не лишним будет напомнить и обратиться ко всем, кто отдыхает в летнее время: предельно аккуратно быть и исключить какие-либо мероприятия, связанные с огнем. Это всегда очень печально заканчивается, особенно там, где это происходит бесконтрольно», — заключил он.

Ранее в этот день министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов заявил, что угроз жизни и здоровью жителям Подмосковья в связи с лесным пожаром в Рязанской области нет, но лучше следовать рекомендациям специалистов, пишет РИАМО.

Фирсов посоветовал следовать рекомендациям специалистов: в период задымления лучше ограничить пребывание детей на игровых площадках, снизить нагрузки во время занятий спортом на открытом воздухе, использовать медицинские маски, производить влажную уборку и обильно пить.

22 августа очевидцы рассказали, что в некоторых районах Москвы снова наблюдаются сильный запах гари и смог. Гарью пахнет на юге и юго-западе столицы в районах Зюзино и Коньково, в Раменках также виден смог и чувствуется гарь, сообщает телеканал «360».

Накануне сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что концентрация гари в Москве и Подмосковье от лесных пожаров может увеличиться в 1,5 раза в начале недели, передает RT.

Запах гари и небольшой смог фиксировались в столице и несколькими днями ранее. По данным МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. К 21 августа общая площадь лесных массивов, по которым прошелся пожар, составила 8,6 тыс. га, пишет Life.Ru.

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