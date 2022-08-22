В минэкологии исключили угрозу здоровью жителям Подмосковья из-за лесных пожаров

Угроз жизни и здоровью жителям Подмосковья в связи с лесным пожаром в Рязанской области нет, но лучше следовать рекомендациям специалистов. Об этом в понедельник, 22 августа, заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он пояснил, что за последние сутки мобильные лаборатории работали в 11 муниципальных образованиях.

«Наблюдения велись в городских округах Зарайск, Серпухов, Чехов, Коломна, Егорьевск, Воскресенск, Шатура, Подольск, Домодедово, а также в Балашихе и Красногорске. Концентрации основных продуктов сгорания — соединений азота, углерода и взвешенных частиц — колебались от 0,1 до 0,6 ПДК. Мы продолжаем контролировать ситуацию», — приводит его слова сайт минэкологии Московской области.

Фирсов посоветовал следовать рекомендациям специалистов: в период задымления лучше ограничить пребывание детей на игровых площадках, снизить нагрузки во время занятий спортом на открытом воздухе, использовать медицинские маски, производить влажную уборку и обильно пить.

22 августа очевидцы сообщили, что в некоторых районах Москвы снова наблюдаются сильный запах гари и смог. Гарью пахнет на юге и юго-западе столицы в районах Зюзино и Коньково, в Раменках также виден смог и чувствуется гарь.

Накануне сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что концентрация гари в Москве и Подмосковье от лесных пожаров может увеличиться в 1,5 раза в начале недели.

Запах гари и небольшой смог фиксировались в столице и несколькими днями ранее. По данным МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. К 21 августа общая площадь лесных массивов, по которым прошелся пожар, составила 8,6 тыс. га.