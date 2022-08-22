Обозреватель The Hill счел возмутительными претензии России на Арктику

Россия чрезмерно активно осваивает Арктику и расширяет добычу ресурсов со дна Северного Ледовитого океана. Об этом в статье для американского издания The Hill написал внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси.

По его словам, Москва «предъявляет возмутительные земельные претензии» на Арктику впервые за 20 лет работы Арктического совета. Россия ведет агрессивную разведку нефти в регионе, добавил аналитик.

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