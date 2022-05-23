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Путин дал ряд поручений по развитию Арктики

Путин поручил до 1 декабря предусмотреть меры обеспечения жителей Арктики социальной инфраструктурой
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Президент России Владимир Путин по итогам совещания по развитию Арктики, состоявшегося 13 апреля, в срок до 1 декабря поручил правительству РФ предусмотреть меры обеспечения жителей Арктики объектами инфраструктуры. Об этом 22 мая говорится в сообщении на сайте Кремля.

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До 1 августа глава государства поручил определить сроки и объем поставок судов ледокольного флота для Северного морского пути.

Кроме того, в срок до 1 марта поручено внести в законы изменения, предусматривающие централизацию полномочий по управлению Северным морским путем и организацию судоходства в его акватории в целях их осуществления госкорпорацией «Росатом».

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Также в срок до 1 июля должно быть обеспечено завершение в 2022 году работ по строительству, проведению испытаний и вводу в эксплуатацию ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс».

Правительство должно в срок до 15 июня представить предложения по субсидированию процентных ставок по кредитам, привлекаемым для осуществления завоза продукции (товаров), необходимой для населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с ограниченными сроками завоза продукции (товаров).

Кроме того, правительству поручено рассмотреть возможности компенсации за счет средств федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, участвующим в реализации приоритетных инвестиционных проектов в Арктической зоне, половины процентной ставки по кредитам, полученным ими на обеспечение поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для реализации таких проектов.

Доклад Путину должен быть представлен до 15 июня.

Ответственным за исполнение поручений назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

4 мая сообщалось, что антироссийские санкции не повлияли на перевозки по Севморпути, в 2022 году РФ планирует перевезти по нему 32 млн т грузов. Об этом «Известиям» заявили в «Росатоме».

К 2024 году эту цифру за счет новых месторождений намерены увеличить в 2,5 раза — до 80 млн т в год. Этот показатель, утвержденный президентом РФ, будет выполнен, заверили в госкорпорации.

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