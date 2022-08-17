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Британская The Sun рассказала о «предупреждении» России странам Запада

The Sun: Россия представила проект подлодки «Арктур» в качестве предупреждения Западу
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Фото: Global Look Press/MOD Russia/via Globallookpress.com
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Презентация концепт-проекта российской подлодки «Арктур» обеспокоила западных журналистов. Об этом в среду, 17 августа, написал обозреватель британской газеты The Sun Тарик Тахир.

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По его мнению, субмарина является «злодейским» предупреждением Западу.

«Россия представила свою самую передовую подводную лодку-невидимку Arcturus, оснащенную 12 ядерными ракетами и беспилотниками, чтобы предупредить Запад. Новая лодка названа в честь самой яркой звезды в северном небесном полушарии, что позволяет предположить, что она предназначена для работы в Арктике», — пишет журналист.

Автор также высоко оценил «радикальный» дизайн будущей подлодки. По его мнению, некоторые ее элементы выполнены в стилистике фильмов о Джеймсе Бонде.

«Судно «Арктур» имеет отсек в стиле злодея Бонда для запуска подводных дронов, нацеленных на уничтожение вражеских подлодок. Но самое поразительное в дизайне то, что она имеет наклонный внешний корпус с наклонными бортами и плавными линиями», — указал он.

Российские разработчики представили макет стратегической подводной лодки «Арктур» на выставке «Армия-2022». Конструкторы рассказали, что в отличие от своих предшественников подлодка будет более скрытной и сможет намного быстрее обнаруживать врага благодаря беспилотникам. Ожидается, что новая модель появится во второй половине XXI века.

Также на форуме представили проект электрической подводной лодки «Амур е600», разработанный Центральным конструкторским бюро «Рубин». Субмарина может автономно находится под водой до 17 суток.Такого результата удалось достичь за счет применения литий-ионных аккумуляторов.

Президент России Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022», которое состоялось 15 августа в парке «Патриот», заявил, что российское оружие на десятилетия превосходит зарубежные аналоги.

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