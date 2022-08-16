В России разработали проект подводной лодки с автономностью до 17 суток

Центральное конструкторское бюро «Рубин» представило проект электрической подводной лодки «Амур е600» с автономностью до 17 суток. Такого результата удалось достичь за счет применения литий-ионных аккумуляторов. Подлодку представили на форуме «Армия-2022» во вторник, 16 августа.

«Основные достоинства проекта — компактные размеры и высокая подводная автономность: на скорости в 4 узла лодка может находиться под водой 14–17 суток, что соответствует непрерывной подводной автономности гораздо более крупных лодок с воздухонезависимыми энергетическими установками», — рассказал представитель компании.

Благодаря отсутствию ограждения выдвижных устройств подлодка минимизирует расход энергии.

Ранее, 15 августа, сообщалось, что судостроительный завод «Северная верфь» планирует до конца года передать Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ фрегат «Адмирал Головко».

Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 августа на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в городе Кубинка Московской области.