Путин заявил о превосходстве российского оружия над аналогами

Российское оружие на десятилетия превосходит зарубежные аналоги. Об этом 15 августа заявил президент России Владимир Путин.

«Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашней день вооруженных сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их», — заявил он на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот».

Ранее на форуме был представлен прототип беспилотного военного грузовика «Урал». У этого образца отсутствует кабина и средства управления. Грузовик будет эксплуатироваться с помощью пульта ДУ и ездить по программе в полностью автономном режиме. На опасных участках в ходе боевых действий «Урал» может быть задействован для транспортировки грузов.

14 августа президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал, что в текущем году на вооружение войск российской армии поступят новейший пистолет-пулемете ППК-20 и снайперская винтовка Чукавина.

12 августа первый заместитель генерального директора корпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал о завершении испытаний модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25, она скоро может поступить на вооружение в армию России.

10 августа «Росэлектроника» сообщила о том, что в ходе форума «Армия-2022» будет представлен новейший комплекс связи для легкого истребителя Checkmate.