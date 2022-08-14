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Армию РФ оснастят пистолетом-пулеметом ППК-20 и снайперской винтовкой Чукавина
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Армию РФ оснастят пистолетом-пулеметом ППК-20 и снайперской винтовкой Чукавина

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Фото: ТАСС/Карпухин Сергей
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В текущем году на вооружение войск российской армии поступят новейший пистолет-пулемете ППК-20 и снайперская винтовка Чукавина (СВЧ). Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщил президент концерна «Калашников»» Алан Лушников.

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«Пистолет-пулемет ППК-20 в этом году пойдет в войска. Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемет в мире на ближайшие 20 лет. СВЧ также в текущем году будет поставлена в войска», — заявил Лушников журналистам.

9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 был разработан на базе пистолета-пулемета «Витязь-СН» и отличается по сравнению с ним компактными размерами, меньшей массой (2,7 кг), а также возможностью ведения огня с использованием быстросъемного прибора малошумной и беспламенной стрельбы. Он оснащен складным телескопическим прикладом из ударопрочного полимера, эргономичной пистолетной рукояткой и модернизированным двусторонним переводчиком огня.

Винтовка СВЧ сконструирована на базе винтовки СВК-2016. Впервые была представлена в 2017 году на военно-техническом форуме «Армия». Особенностью винтовки является то, что приклад, ствольная коробка и ствол находятся на одной линии, что уменьшает подброс оружия. Снайперская винтовка Чукавина разрабатывалась с учетом пожеланий снайперов специальных подразделений ВС, ФСБ и других силовых структур РФ.

Ранее в воскресенье стало известно, что президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит международный военно-технический форум «Армия-2022». Глава государства примет участие в открытии форума и осмотрит экспозицию. Форум стартует в понедельник, 15 августа, и продлится до 21 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в городе Кубинка Московской области, а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

12 августа первый заместитель генерального директора корпорации «Ростех» Владимир Артяков также заявил, что испытания модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25 завершены, она скоро может поступить на вооружение в армию России.

12 августа госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что макет новой российской орбитальной станции впервые будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Среди качеств и возможностей станции — большая энергетика для целевых задач, унификация модулей, возможность взаимодействия с перспективными спутниковыми группировками и другие.

10 августа пресс-служба «Росэлектроники», в свою очередь, анонсировала, что новейший комплекс связи для легкого истребителя Checkmate также будет представлен на форуме «Армия-2022».

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