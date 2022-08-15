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На «Армии-2022» впервые представили прототип беспилотного военного грузовика «Урал»

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Фото: РИА Новости
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На экспозиции компании «Урал» 15 августа, в первый день VIII Международного военно-технического форума «Армия-2022», впервые представили прототип первого для Вооруженных сил России (ВС РФ) беспилотного военного грузовика «Урал».

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Так, в данном образце отсутствуют кабина и средства управления, передает РИА «Новости». Грузовик будет эксплуатироваться с помощью пульта ДУ и ездить по программе в полностью автономном режиме. На опасных участках в ходе боевых действий «Урал» может быть задействован для транспортировки грузов.

Дизайн образца выполнен в виде двухцветного камуфляжа.

10 августа «Росэлектроника» сообщила о том, что в ходе форума будет представлен новейший комплекс связи для легкого истребителя Checkmate.

Пензенский «Радиозавод» представит унифицированную командно-штабную машину МП32М1 для автоматизированного управления батареями и дивизионами реактивных и ракетных комплексов.

Также на стенде «Росэлектроники» покажут широкую линейку телекоммуникационного и связного оборудования — маршрутизаторы с защитой от хакерских атак, DMR-радиостанции для организации профессиональной радиосвязи, цифровую тропосферную станцию «Гроза» и многое другое.

Форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа. В рамках мероприятия запланирована деловая программа, которая затронет сферу научно-технологического развития и продемонстрирует возможности современного оборонно-промышленного комплекса.

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