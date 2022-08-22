Цены на газ в Европе впервые с марта превысили $2800 за тысячу кубометров
В Европе цены на газ начиная с марта впервые превыcили $2800 за 1 тыс. куб. м. Согласно данным лондонской биржи ICE от 22 августа, общий рост стоимости газа с начала торгов в понедельник составляет почти 13%.
В частности, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2862 за 1 тыс. куб. м, или €275,965 за МВТ·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВТ·ч).
Цены продолжают расти на фоне сообщения о приостановке поставок газа по газопроводу «Северный поток» на трое суток с 31 августа из-за ремонта агрегата.
20 августа сообщалось, что беспрецедентный спрос на энергоносители в еврозоне способствует обогащению американских экспортеров сырья. Согласно имеющимся данным, за год объем поставок сжиженного газа из США вырос с 20 до 60%. На сегодняшний день многие европейские компании были вынуждены отказаться от сотрудничества с Москвой и перейти на американское топливо.
Накануне стало известно, что цена газа в Европе в ходе торгов поднялась выше $2700 за 1 тыс. куб. м.
Как предупредили в «Газпроме», поставки по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.
Ранее, 17 августа, американское издание The Hill сообщило, что сотни тысяч людей в Европе могут погибнуть зимой из-за приверженности правительств стран зеленой энергетике.
В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает.