В АТОР назвали страны для состоятельных туристов

Эксперты рассказали, что состоятельным путешественникам лучше всего отправиться в Новую Зеландию, на Карибы и Фиджи. Об этом 19 августа пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«На прошлой неделе министр туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш заявил, что нужно ориентироваться на «высококлассных туристов», а не тех, кто путешествует «за $10 в день, питаясь быстрорастворимой лапшой», — говорится в сообщении.

Ряд государств также стали более избирательно относиться к туристам. Некоторые давно активно привлекают богатых путешественников, другие же только начали этим заниматься.

Так, отмечается, что на Карибах есть много вариантов для роскошного отдыха. Например, 10 дней на Кайманах обойдутся примерно в 1 млн рублей за двоих. При этом для въезда подойдет британская виза. Также у туристов должен быть сертификат о вакцинации одним из одобренных ВОЗ препаратов.

Кроме того, на острове Монтсеррат можно отдохнуть за 800 тыс. рублей за двоих.

Одним из самых дорогих курортов считается островное государство Фиджи, которое еще во время пандемии коронавируса начало позиционировать себя как «убежище для миллионеров».

При этом Таиланд и Индонезия тоже стремятся стать направлениями бизнес-класса, однако пока цены здесь более доступные. Путевка в Таиланд за двоих обойдется примерно в 146 тыс. рублей на двоих, а в Индонезию — от 570 тыс. рублей.

Ранее, 19 августа, сообщалось, что срок безвизового пребывания на территории Таиланда для туристов из РФ увеличится с октября 2022 года с 30 до 45 дней.

Туроператоры удовлетворены этим решением, однако они заявили, что существенного эффекта на увеличение организованного туристического потока в Таиланд ожидать не придется.

До этого, 17 августа, стало известно, в АТОР сообщили, что в конце августа – начале сентября две трети купленных турпакетов в России приходятся на Турцию.

Кроме того, по информации ассоциации, наблюдается значительное снижение цен на туры в Турцию в период 25–31 августа.

Как следует из материалов «Общероссийского народного фронта», каждый второй россиянин, собирающийся в этом году отдохнуть в РФ, готов потратить на путешествие не более 25 тыс. рублей.