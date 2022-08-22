Склонность президента США Джо Байдена к односторонним действиям без учета мнения лидеров Конгресса, военных и разведывательных экспертов представляет опасность для Америки и уже обернулось чудовищной внешнеполитической катастрофой. Об этом заявил 20 августа Джек Макферрин в статье для издания American Thinker.

Он привел в пример ситуацию в Афганистане, отметив, что падение афганского правительства после стремительного вывода из страны американских войск в прошлом году нанесли огромный ущерб стратегическим интересам США и международной репутации страны. Виновен в этом действующий президент, считает автор.

«Действия Байдена в Афганистане стали, вероятно, самой вопиющей внешнеполитической катастрофой со времен неудавшейся попытки президента Картера спасти его во время кризиса с заложниками в Иране. Интересно, сколько еще вреда он может нанести за оставшееся время на посту президента. Боюсь, что он будет весьма существенный», — говорится в материале.

Макферрин уточнил, что Байден действовал исключительно по своему усмотрению, несмотря на предлагаемые ему советы по развитию ситуации.

В настоящее время американский лидер также предпочитает действовать самостоятельно.

«Если представить, что он, скорее всего, начнет действовать еще самостоятельнее в случае, если Республиканская партия получит контроль над Конгрессом по итогам промежуточных выборов, склонность нашего действующего президента брать все дела в собственные руки вызывает еще больше тревоги», — уточнил автор статьи.

Ранее, 21 августа, испанское издание El Debato написало, что решения, которые принимают США в связи с ситуацией на Украине, могут привести к потере Вашингтоном миллиардов долларов, как и при выводе американских войск из Афганистана. В частности, Штаты спонсируют киевский режим, однако если вспомнить, что произошло в Кабуле, можно предположить, что деньги пущены на ветер, указывалось в статье.

Кроме того, в этот день британская газета The Guardian выразила мнение, что США может находиться на грани нового внутреннего конфликта на фоне роста недоверия к политике демократов. Авторы материала привели данные Калифорнийского исследовательского центра по изучению насилия с применением огнестрельного оружия, согласно которым около 40% опрошенных американцев пожелали иметь более сильного лидера страны.

В статье добавили, что многие американцы живут в ожидании гражданской войны, с этим связан рост продаж оружия в стране с 2020 годы.

До этого, 17 августа, социологический опрос The Economist совместно с YouGov показал, что больше половины американских граждан не поддерживают текущую внешнюю политику президента США Джо Байдена. Лишь 40,23% опрошенных одобряют политику действующего лидера.