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Вильфанд спрогнозировал длительный бархатный сезон в России
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Вильфанд спрогнозировал длительный бархатный сезон в России

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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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На фоне того что летом температура воды в морях и заливах поднялась выше 25 градусов, осенью в России ожидается длительный бархатный сезон. Об этом 22 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — приводит его слова ТАСС.

Метеоролог уточнил, что в настоящее время температура воды на востоке Черного моря составляет +25…+26 градусов, а в Сочи и Анапе +28 градусов. В Калининградской области температура воды достигла +24 градусов.

При этом Вильфанд подчеркнул, что такие значения температуры характеры для экваториальных вод, в России же это является редкостью.

По его словам, в этом году бархатный сезон закончится не раньше первой декады октября, несмотря на то что он длится, как правило, не дольше конца сентября.

Накануне Вильфанд спрогнозировал жару в столице, которая начнется уже в понедельник, 22 августа, и будет длиться на протяжении всей недели. При этом, уточнил метеоролог, в первый рабочий день еще можно будет ждать небольшую облачность.

Между тем после пятницы, продолжил он, температура воздуха будет понижаться. При этом значения всё равно останутся выше нормы — в диапазоне 25–29 градусов.

Из-за жаркой погоды, которая установилась в центральной части России, во Владимирской и Рязанской областях горят лесные массивы. Так, на 21 августа во Владимирской области сохраняется опасность возникновения новых очагов лесных пожаров.

Общая площадь лесных массивов в Рязанской области, по которым прошелся пожар, по последним данным, составила 8,6 тыс. га. 19 августа врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что в регионе из-за обостренной ситуации с лесными пожарами введен режим ЧС.

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