Вильфанд спрогнозировал длительный бархатный сезон в России

На фоне того что летом температура воды в морях и заливах поднялась выше 25 градусов, осенью в России ожидается длительный бархатный сезон. Об этом 22 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — приводит его слова ТАСС.

Метеоролог уточнил, что в настоящее время температура воды на востоке Черного моря составляет +25…+26 градусов, а в Сочи и Анапе +28 градусов. В Калининградской области температура воды достигла +24 градусов.

При этом Вильфанд подчеркнул, что такие значения температуры характеры для экваториальных вод, в России же это является редкостью.

По его словам, в этом году бархатный сезон закончится не раньше первой декады октября, несмотря на то что он длится, как правило, не дольше конца сентября.

Накануне Вильфанд спрогнозировал жару в столице, которая начнется уже в понедельник, 22 августа, и будет длиться на протяжении всей недели. При этом, уточнил метеоролог, в первый рабочий день еще можно будет ждать небольшую облачность.

Между тем после пятницы, продолжил он, температура воздуха будет понижаться. При этом значения всё равно останутся выше нормы — в диапазоне 25–29 градусов.

Из-за жаркой погоды, которая установилась в центральной части России, во Владимирской и Рязанской областях горят лесные массивы. Так, на 21 августа во Владимирской области сохраняется опасность возникновения новых очагов лесных пожаров.

Общая площадь лесных массивов в Рязанской области, по которым прошелся пожар, по последним данным, составила 8,6 тыс. га. 19 августа врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что в регионе из-за обостренной ситуации с лесными пожарами введен режим ЧС.