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Зеленский пригрозил «последней чертой» в вопросе переговоров с Россией

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Предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии в Донецкой Народной Республике может стать поводом для отказа Киева вести переговоры. Об этом в понедельник, 22 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления… Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны», — пояснил он в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, реакция Киева на судебное разбирательство с участием служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет «однозначной».

Речь идет о предстоящем рассмотрении уголовного дела в отношении боевиков, взятых в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе «Азовсталь». Еще 20 июля глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что ДНР активно работает с Луганской Народной Республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками.

18 августа Владимир Зеленский также сообщил, что переговоры с Москвой будут возможны, только когда российские войска покинут занятые ими территории. Свою позицию президент Украины озвучил в беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове.

Между тем Эрдоган 6 августа предложил Путину провести встречу с Зеленским, отметив, что Анкара готова стать площадкой для переговоров. Турецкий президент считает, что конфликт на Украине можно закончить только дипломатическим путем.

22 мая глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Последний очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались в Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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