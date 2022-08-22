Болдуин рассказал о потере пяти контрактов после трагедии на съемках

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Болдуина отказались снимать уже в пятом фильме после гибели оператора на съемках
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Фото: Global Look Press/face to face
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Киностудии отказываются снимать американского актера Алека Болдуина из-за инцидента на съемках картины «Ржавчина», когда он случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс. Об этом актер 20 августа рассказал в беседе с телеканалом CNN.

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По его словам, после этого случая он задумывался о том, чтобы завершить свою карьеру в кино.

Болдуин отметил, что лишился сразу пяти проектов. Накануне его отказалась снимать в еще одном фильме, несмотря на то, что актер был готов ехать на съемочную площадку, ему оставалось только сесть в самолет.

«Я разговаривал с этими ребятами в течение нескольких месяцев, и вчера они сказали мне, что они не хотят снимать фильм со мной из-за того случая», — поделился Болдуин.

При этом его жена Хилари продолжает оказывать актеру всяческую поддержку. Он подчеркнул, что она отговорила его уходить из кино.

Ранее, 13 августа, сообщалось, что Алек Болдуин может стать фигурантом уголовного дела после того, как случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу на ранчо Бонанза-Крик во время съемок фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года.

Многочисленные заверения актера о том, что он не нажимал на курок и не совершал выстрела, оказались неправдой, согласно отчету Федерального бюро расследований (ФБР), которое завершило часть экспертиз.

До этого, 11 марта, Болдуин подал в суд на продюсеров фильма «Ржавчина», на съемках которого была застрелена оператор картины. Болдуин настаивал на том, что не несет никакой ответственности за смерть оператора Галины Хатчинс. Он также требовал возместить все убытки, вызванные судами. По мнению актера, он принимал участие только в творческих вопросах и не нес ответственности за безопасность огнестрельного оружия на съемочной площадке.

21 октября 2021 года Болдуин держал в руках антикварный револьвер во время генеральной репетиции сцены вестерна «Ржавчина» на ранчо Бонанза-Крик близ Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Когда он выстрелил, оператор фильма Галина Хатчинс получила смертельное ранение, а режиссер Джоэл Соуза был ранен и госпитализирован.

2 декабря Болдуин в первом интервью после гибели оператора на съемочной площадке заявил, что не считает себя виновным, поскольку не нажимал на спусковой крючок револьвера, выстрел был самопроизвольным. По его словам, Хатчинс показывала, как следует направлять оружие, сам эпизод многократно репетировали, но никогда не требовалось нажатия на спусковой крючок.

15 февраля муж оператора Галины Хатчинс подал иск против Алека Болдуина, а также компаний, причастных к созданию картины, продюсеров и членов съемочной группы. Согласно заявлению, ответчики могли предотвратить несчастный случай, если бы не игнорировали жалобы на нарушения правил безопасности.

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