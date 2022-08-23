«Если у Знарка всё пойдет правильно, «Ак Барс» победит на Востоке»

Меньше двух недель осталось до матча открытия 15-го сезона КХЛ. 1 сентября в Москве встретятся действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и финалист прошлого сезона «Металлург» (Магнитогорск). В интервью «Известиям» бывший вратарь «Авангарда», ЦСКА и «Сибири», эксперт КХЛ ТВ Александр Фомичев рассказал, какие трансферы межсезонья он считает самыми топовыми, пояснил, почему «Спартак» не прогадал, обменяв одного Александра Никишина сразу на группу молодых игроков СКА, и назвал основных фаворитов и аутсайдеров лиги.

— У «Ак Барса» мощное усиление: Радулов, Галиев, Шипачев, Войнов. Сможет ли Казань выиграть Кубок Гагарина в этом году?

— Это их приоритетная задача, поэтому главным тренером «Ак Барса» стал Олег Знарок. Он — отличный мотиватор, умеет работать со звездными игроками, что доказал и в СКА и в сборной России. В Казани ему предстоит сделать то же самое: замотивировать хоккеистов выкладываться на максимум в каждом матче. У Александра Радулова был скомканный сезон в НХЛ, травмы помешали. Думаю, что он сам соскучился по хоккею и получит много игрового времени в «Ак Барсе». Наверное, будет главной звездой команды в этом сезоне.

— Московское «Динамо» будет играть молодым составом. Какие шансы у команды?

— По финансовым причинам московский клуб не смог удержать лидеров команды: Шипачева, Войнова, Галиева и других. Самый интересный вопрос: сколько забьет «Динамо»? В атаке появился Уил, который, по моему мнению, не до конца показал все свои умения в «Ак Барсе». В «Динамо» он может стать главной звездой вместе с О’Деллом — лучшим нападающим прошлого сезона в московском клубе. Эта пара — главное оружие в нападении «Динамо» в этом сезоне.

В товарищеских играх хорошо себя показали два новых вратаря: Коновалов, приехавший из Северной Америки, и Волков, вернувшийся из Финляндии, да и оборона работала слаженно.

— Шансы на попадание в плей-офф у команды есть?

— Я думаю, что они без проблем попадут в плей-офф, но красочных побед, как в прошлом сезоне, от них ждать не стоит.

— «Северсталь» под руководством Андрея Разина — главная сенсация прошлого сезона. Высокое место в регулярном чемпионате, все шансы пройти московское «Динамо» в первом этапе Кубка Гагарина (проиграли в решающем седьмом матче). Сможет ли команда повторить или превзойти подобный результат?

— Вполне возможно, тем более состав несильно поменялся. Пришел Петунин из «Динамо», который в «Северстали» играл намного ярче, чем в московском клубе. Я думаю, что он сработается с главным тренером. У Разина энергозатратная система игры, которую он наигрывает не первый сезон, поэтому «Северсталь» навязывает борьбу фаворитам лиги.

— В ЦСКА всего два легионера. Есть ли шансы у московского клуба выиграть Кубок Гагарина в предстоящем сезоне?

— В принципе, да. Я бы не сказал, что легионеры сильно влияли на результат команды в прошлом сезоне. Ушли некоторые опытные игроки, тот же Андронов, но костяк в команде остался. Потеряли Федотова, соответственно, больше времени получат шведский вратарь Рейдербон и хорошо себя проявивший в Уфе Александр Шарыченков. Также у ЦСКА есть ряд молодых игроков, которые могут нас удивить и хорошо себя проявить.

— «Куньлунь» сможет удивить?

— Удивить, наверное, смогут, но на коротком отрезке времени. Очень сложно про них что-то говорить: состава нет, предсезонка смазанная, может, отрезками они будут творить чудеса, но на большой дистанции это тот же аутсайдер.

— В «Спартак» перешла целая группа молодых хоккеистов из СКА. Какие перспективы у этих ребят и команды в целом?

— Во-первых, должен сказать, что это хороший обмен для обоих клубов. СКА нужен был классный атакующий защитник уровня сборной, и они получили Никишина. «Спартак» не мог его долго удерживать, а по результатам обмена получили множество молодых игроков, которые могут закрепиться в составе и стать сильным исполнителями. Допустим, Никита Чибриков — очень мастеровитый парень, жду от него в «Спартаке» большего, чем он показывал в системе СКА.

— Леонид Тамбиев остался в «Адмирале». Команда последние пять лет без плей-офф. Какие ожидания на этот сезон?

— Интересно будет понаблюдать за работой Тамбиева в КХЛ. Его отличительная черта — жесткий характер. Возможно, самый жесткий тренер, работавший в России на профессиональном уровне. Есть тренеры, которые заставляют пахать на тренировках, некоторые на играх морально давят, а Тамбиев — всё вместе, и не все могут с ним работать.

Будем честны, в «Адмирал» едут те, кто не смог получить хорошие контракты в других клубах. Играть там трудно, долгие перелеты и смена часовых поясов. Тяжело привыкнуть к такому режиму, и все переносят индивидуально. Для Тамбиева это тоже будет испытанием. Главной проблемой клуба из Владивостока пока видится нападение. Хорошо хоть то, что они сохранили атакующего защитника Либора Шулака, лучшего бомбардира команды. Подписали неплохих ребят: Елисеева, раскрывшегося в Риге, и Криштофа, который не испугался приехать.

— Кто победит на Востоке и почему?

— Если у Олега Знарка всё пойдет правильно, то «Ак Барс». Тренер умеет мотивировать, понимает в игре тонкие аспекты, и состав очень звездный.

— А на Западе?

— Кто-то из пары СКА – ЦСКА. У московского клуба состав почти не изменился, новый сезон начинают с чемпионским опытом. У СКА есть молодые ребята, которых наигрывали в прошлом году. Подписали Жафярова, Прохоркина, Хайруллина, Яшкина, а в защите появился Никишин, Педан, Рукавишников — эти ребята смогут заменить ушедших легионеров. У питерцев мощнейший тренерский штаб: Ротенберг хоть и главный, но посмотрите на его помощников.

— Скабелка вернулся в «Барыс». Какие шансы у клуба из Казахстана?

— Андрей Скабелка очень здорово себя проявил в «Барысе» несколько лет назад, и, наверное, поэтому он вернулся. Потеряли Романа Савченко, Волка, но есть и интересные подписания: Джереми Бракко и Энтони Луиз. Большой вопрос относительно вратарей: раньше был Ортио, а сейчас два местных вратаря. Неизвестно, насколько они готовы к полноценному сезону. Многого жду от Никиты Михайлиса. Он задал высокую планку, но сейчас ушли партнеры и сменился тренер.

— У кого самая сильная вратарская линия?

— Очень сложно выбрать. Ряд вратарей-легионеров покинули лигу, включая Федотова. В межсезонье мне понравились вратари «Динамо»: Коновалов и Волков. Также в Ярославле появился Иван Бочаров, наверное, ему нужно было что-то поменять, и смена клуба может пойти на пользу.

Самая сильная линия, скорее всего, в «Металлурге». Туда пришел Эдвард Паскуале, который долгое время держит высокий уровень в нашей лиге. Он, несомненно, станет основным вратарем, а Кошечкин будет выходить в нужные моменты, чтобы дать ему отдохнуть. Также есть молодой и талантливый вратарь Илья Набоков, думаю, что получит несколько игр в КХЛ.

Отмечу возвращение в «Салават» Андрея Кареева, который будет играть на пару с Ежовым, интересно будет на них посмотреть. В «Северстали» остались Подъяпольский и Шугаев и постараются поддерживать уровень прошлого сезона. Из «Сибири» ушел Харри Сятери, но появился Денис Костин. Минувший сезон он провел в ВХЛ и теперь получил свой шанс. Еще интересно будет посмотреть за Дмитрием Николаевым в СКА. В прошлом году была нереальная конкуренция, а сейчас он в паре с Самоновым.

— Топ-3 трансферов межсезонья, на ваш взгляд?

— Подписание Радулова в «Ак Барс». Самый необычный трансфер: обмен Шипачева и Войнова в «Ак Барс» за копейки (тысячу рублей, — «Известия»). Переход питерской молодежи в «Спартак».

— Многие тренеры жаловались на недостаток хороших легионеров на трансферном рынке. Уровень лиги без них упадет?

— Да, упадет. Самый простой пример — потеря финской тройки из Уфы. Таких ярких игроков будет не хватать. Потеряли «Йокерит», который играл в очень интересный хоккей. Такое не идет на пользу имиджу лиги, но для наших ребят это шанс показать себя.