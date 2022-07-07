Смотровая площадка: кто из россиян попал в фавориты драфта НХЛ

В ночь на 8 июля в Монреале состоится драфт НХЛ. В топ-10 преддрафтовых рейтингов российских игроков нет, но несколько сильных юниоров из нашей страны точно будут интересны клубам НХЛ. Прежде всего Павел Минтюков, играющий в «Сагино» из юниорской лиги Онтарио и нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров. Фаворитами же драфта считаются канадский центрфорвард Шэйн Райт и левый крайний нападающий из Словакии Юрай Слафковски. Их, скорее всего, поделят выбирающие первыми «Монреаль» и «Нью-Джерси».

Раньше всех

Из молодых российских хоккеистов клубам НХЛ интересны прежде всего двое: защитник клуба «Сагино» из юниорской лиги Онтарио Павел Минтюков и нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров. Из-за достаточно раннего отъезда в Канаду в России о Павле Минтюкове говорят не так часто. А ведь он — представитель такого редкого для российского хоккея вида, как атакующий защитник. И один из немногих юниоров, решивших развиваться в Канаде.

Ради североамериканской мечты он отказал СКА (Санкт-Петербург), пропустил целый сезон из-за отмены регулярки в лиге Онтарио и поплатился поездкой на серебряный для россиян юниорский чемпионат мира. Но, как показало время, хуже от этого Павлу точно не стало. Напротив, за год в «Сагино» максимально раскрылись его атакующие навыки, он превратился в настоящую машину на чужой синей линии.

Смотровая площадка Павел Минтюков Фото: Getty Images/Chris Tanouye

Не будь у «Металлурга» настолько явных чемпионских амбиций, уроженец Челябинска Данила Юров играл бы в КХЛ куда чаще, чем четыре минуты за матч. Из-за мощного топ-9 «Магнитки» главный талант клуба получает крохи в четвертом звене и добирает практику в «Стальных Лисах». Но уже сейчас очевидно, что уровень МХЛ уральский технарь перерос.

Что по-настоящему подкупает в Юрове — в свои 18 лет он играет в достаточно взрослый хоккей, предпочитая не носиться по льду, а читать игру и предугадывать движения соперника во всех трех зонах. А еще, несмотря на классную техническую оснащенность, он не передерживает шайбу. При умении обыгрывать «один в один» в первую очередь старается искать момент для передачи, крайне редко заигрываясь. Совершенно неудивительно, что одного из главных универсалов этого драфта видят железобетонным «избранным» первого раунда.

Кто еще из наших

Загадка для большинства экспертов — перспективы Ивана Мирошниченко на выбор в первом раунде. Еще за полгода до монреальской ярмарки парень из Уссурийска был кандидатом на стартовую десятку. Но несколько месяцев назад ему диагностировали лимфому Ходжкина, и все дружно вычеркивали его из топ-32. Однако за месяц до драфта появилась информация, что россиянин успешно прошел курс химиотерапии и готов вернуться на лед. Но готовы ли его вернуть в список первоочередных приобретений менеджеры клубов НХЛ? Пока это одна из главных загадок драфта.

Глеб Трикозов из «Авангарда» — пожалуй, самый противоречивый российский юниор этого года. Скептики часто критикуют омича за прямолинейность в чужой зоне, слабое катание, порой излишнюю статичность и неумение играть в своей зоне. Но это не отменяет того факта, что Глеб — элитный снайпер с хлестким кистевым броском и потрясающим голевым чутьем, который умеет забрасывать важные шайбы. Смущает всего один момент — если сейчас минусы не так сильно бросаются в глаза из-за результативности, то на взрослом уровне они могут перевесить все плюсы.

Смотровая площадка Игрок ПХК ЦСКА Владимир Грудинин и игрок ХК «Витязь» Валттери Кемиляйнен в матче регулярного чемпионата КХЛ между ПХК ЦСКА и ХК «Витязь» Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Защитник системы ЦСКА Владимир Грудинин не может похвастаться выдающейся антропометрией (177 см, 72 кг), но недостаток роста и массы компенсирует блестящим выбором позиции, светлой головой и подвижностью. За последние два года он прилично добавил в атакующем плане и сейчас его спокойно можно назвать одним из лучших российских защитников-универсалов. Будь Грудинин чуть помощнее, наверняка бы претендовал на место в первой тридцатке. Сейчас в КХЛ его частенько продавливают более крупные соперники. И этого факта для североамериканских спецов, предвзято относящихся к маленьким защитникам, достаточно, чтобы сомневаться относительно его перспектив в НХЛ.

По предварительным прогнозам, на драфте должны выбрать не менее 12 российских юниоров. Среди них Александр Перевалов из «Локомотива», Илья Квочко из «Магнитки», Артем Дуда из ЦСКА, представители системы СКА Дмитрий Бучельников и Сергей Иванов.

Фактор Федотова

Вратарь сборной России Иван Федотов в мае подписал контракт с «Филадельфией» и вскоре должен был присоединиться к команде в тренировочном лагере. Но на днях его задержали в Санкт-Петербурге как уклониста от военной службы и отправили в воинскую часть в Северодвинске. Это может повлиять на выбор российских юниоров на драфте НХЛ — для многих клубов наверняка будет непонятным, смогут ли они рассчитывать на парней из России.

Смотровая площадка Иван Федотов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как сообщает СВС со ссылкой на заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли, клубы НХЛ могут и вовсе отказаться выбирать российских хоккеистов на драфте. Но в это верится с трудом — никто в здравом уме не будет отказываться от возможности забронировать права на талантливых юниоров. Пусть пока и непонятно, когда клубы смогут на них рассчитывать.