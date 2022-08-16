Свежий «Салават»: сыграет ли ставка клубов КХЛ на российские таланты

Подготовка клубов КХЛ к новому чемпионату в самом разгаре. Тактику на предсезонку они выбрали разную — кто-то сделал ставку на товарищеские турниры, а кто-то соревнуется между собой в спаррингах. На минувшей неделе завершились два турнира в Уфе и Магнитогорске, «Спартак» дважды сыграл с «Ак Барсом», а 16 августа стартует розыгрыш Кубка президента Казахстана. За него отказался бороться китайский «Куньлунь», зато любители хоккея наконец-то увидят обновленный «Барыс» под руководством Андрея Скабелки.

Кубок Республики Башкортостан

В домашнем для себя турнире победу одержал «Салават Юлаев». Вокруг клуба в этом межсезонье было много разговоров: смена тренера, уход ключевых легионеров, приход молодых игроков. Казалось, что «Салават» не сможет навязать должную конкуренцию «Локомотиву», «Северстали» и московскому «Динамо», но всё случилось наоборот. Уфимцы выиграли все матчи на турнире.

Вратарская пара Андрей Кареев – Илья Ежов продемонстрировала отличную игру, пропустив на двоих всего четыре шайбы. Ушедшим финским легионерам на смену пришли североамериканцы. Среди них своей техникой выделялся Джош Хо-Сэнг, развеяв все сомнения относительно своего приглашения. В финальной игре против «Северстали», одной из звезд в составе уфимского клуба стал Александр Хмелевский, который заступился за партнера по команде и подрался с Данилом Вовченко. «Я увидел, как он ударил нашего молодого игрока в спину. Если кто-то бьет твоего брата, ты же не можешь просто смотреть. Один за всех, и все за одного», — сказал Хмелевский после игры.

Московское «Динамо» в предстоящем сезоне — самая молодая команда лиги, средний возраст игроков — 25 лет. На турнир в ее составе приехало много игроков из академий Санкт-Петербурга и Москвы: Никонов, Прибыльский, Михайлов, Рашевский, Мачулин и другие. Двое последних особенно блистали и набрали по два очка. Также выделились вратари «Динамо» и «Локомотива». В матче между этими клубами интрига сохранялась до конца овертайма: за 65 минут игрового времени Иван Бочаров и Илья Коновалов сохранили свои ворота сухими. В буллитной серии победил «Локомотив».

Ярким хайлайтом отметилась и «Северсталь». Огненный матч она выдала против московского клуба: на двоих клубы забросили девять шайб. Главный тренер Андрей Разин не боялся экспериментировать: он снял вратаря уже в середине третьего периода, при большинстве. «Северсталь» хотела отработать игру в численном преимуществе 6х4, но получила шайбу в пустые ворота, и счет стал 2:5. В следующие 10 минут Разин провернул этот трюк еще два раза и итогом стали две заброшенные его клубом шайбы. Но перевести игру в овертайм всё же не удалось. В целом турнир в Уфе стал просмотром молодых игроков во всех клубах, тренеры давали им много времени на льду.

Мемориал Ромазана в Магнитогорске

На этот раз домашняя команда не смогла занять первое место. По итогам турнира «Металлург» стал третьим, а победителем оказался «Трактор». Челябинцы удивили многих аналитиков. Незадолго до турнира они сыграли два контрольных матча с «Торпедо» и потерпели разгромные поражения. На команде уже ставили крест. Однако в Магнитогорске подопечные Анвара Гатиятуллина преобразились, показали отличную игру, одержав две победы в основное время и проиграв «Амуру» в овертайме.

— По сравнению с прошлым сезоном игра «Трактора» не сильно изменится, — отметил «Известиям» Анвар Гатиятуллин. — Есть положительные моменты. Есть детали, которые надо исправить — как в тактическом, так и в индивидуальном плане. В современном хоккее побеждают системные и более дисциплинированные команды. Конечно, важно иметь нужных исполнителей. В этом году насыщенный календарь. Будем следить за физическим состоянием игроков, анализировать, какая игра по счету нас ждет. Всё будет на ручном управлении.

Яркую игру показали «Автомобилист» и «Металлург». В составе клуба из Екатеринбурга выделялся Кормье — забросил три шайбы и стал лучшим бомбардиром турнира и команды. «Металлург» почти не поменял набор хоккеистов. Команда под руководством Ильи Воробьева показал атакующий хоккей, доминируя по игре над соперниками.

Москва против Казани

Московский «Спартак» вторую неделю держится в топе новостей. Сперва сумасшедший переход пятерых молодых игроков из СКА взамен на Александра Никишина. А в воскресенье «Спартак» сенсационно переиграл «Ак Барс» со счетом 3:2. Перебравшаяся из СКА молодежь тоже получила свое игровое время в третьем и четвертом звеньях.

За «Ак Барс» голом отметился Радулов, забросив свою первую шайбу клубу из КХЛ после возращения из Северной Америки, хоть и в товарищеском матче. В ответной игре казанцы взяли реванш со счетом 7:4, а хет-трик оформил Дмитрий Кагарлицкий.

Кубок Президента Казахстана

В составе участников турнира в Казахстане, который стартует 16 августа, произошли изменения. Первоначально заявленный китайский «Куньлунь» до Нур-Султана не доедет. Поэтому между собой сыграют четыре клуба — «Барыс», «Нефтехимик», «Автомобилист» и «Металлург». Для хозяев это будут первые товарищеские игры в предсезонной подготовке.

Пока что «Барыс» — клуб-загадка. Его вновь возглавил Андрей Скабелка, тренировавший команду с 2018 по 2020 год. Также казахстанцы подписали много молодых игроков. Будет интересно увидеть, какую игру своим подопечным поставил белорусский тренер.

«Металлург» и «Автомобилист» недавно играли в Магнитогорске и сразу отправились в Нур-Султан. А «Нефтехимик» из Нижнекамска сыграл две контрольные игры: победил «Салават Юлаев» и проиграл «Ак Барсу».