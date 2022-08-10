Драки показывали: чем запомнится первый предсезонный турнир КХЛ

Омский «Авангард» стал победителем первого предсезонного турнира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Сочи, выиграв четыре матча из пяти. Запомнился Sochi Hockey Open 2022 вдохновенной игрой звездных новичков «Авангарда» Рида Буше и Владимира Ткачева, мощной дракой в игре омского клуба с хозяевами площадки и классными действиями хоккеистов сборной России U25, в которой объединились молодые таланты. Увы, не обошлось без травм. Главный талант нового поколения Матвей Мичков получил неприятное повреждение в матче с минским «Динамо», но имеет хорошие шансы восстановиться к старту чемпионата.

Бои имени Назарова

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров всегда приковывает внимание СМИ и болельщиков. Бывший тафгай клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не стесняется ярких выражений. На льду домашнего турнира его команда не блистала, зато в игре с «Авангардом» знатно пошумела.

Со стартового вбрасывания все хоккеисты, кроме вратарей, сбросили перчатки и разбились по парам. Дрался даже миниатюрный нападающий омичей Горшков! Чуть позже состоялась самая яркая драка, в которой словацкий защитник «Авангарда» Ярош побил молодого форварда сочинцев Иванюженкова. Всего за шесть первых минут стартовой 20-минутки состоялось аж девять драк.

Инициатором этих поединков был именно Назаров, а председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов нашел в произошедшем положительный момент.

— Конечно, когда есть преимущество, специально подготовленные люди, которые выходят на лед выбивать конкретного игрока, — это одно. А здесь всё было честно: предложили — мы приняли этот вызов, подрались. Мне кажется, надо спасибо сказать Назарову, потому что он невольно поучаствовал в тимбилдинге. Команда сплотилась и в следующем матче показала хорошую игру.

Вторил руководителю и главный тренер Дмитрий Рябыкин, который заявил, что командный дух вырабатывается «или в драке, или в пьянке». Последнее ввиду спортивного режима невозможно, так что кулачные бои оказались кстати.

Новый «Авангард»

Обновленная команда под руководством Рябыкина выиграла четыре матча из пяти и впервые выиграла сочинский турнир. Но еще больше обрадовала омичей яркая игра новичков команды Рида Буше и Владимира Ткачева. Оба набрали по 7 очков, причем в последнем матче с «Адмиралом» не сыграли. Ткачев сделал аж шесть результативных передач, а вот Буше показал себя снайпером, отличившись пять раз.

Немного омрачило картинку то, что Ткачеву на тренировке неудачно попало шайбой в лицо: игрок потерял три зуба, есть трещина в челюсти. Но к сезону хоккеист точно будет готов, а значит, атака «Авангарда» предстанет грозной. Учитывая то, что первые 12 матчей команда Рябыкина проведет на выезде, это пригодится. Причина гостевого сентября простая: клуб попросил дополнительное время у лиги, чтобы привести в порядок новую арену, которая должна открыться 1 октября, в день матча с «Сибирью».

Слабое место «Авангарда» — вратарская линия. Ни Станислав Галимов, ни Василий Демченко не убеждают в том, что способны быть номером один. Еще одна легионерская вакансия у омичей есть, так что усиления стоит ждать именно в этой линии. С такими вратарями, как сейчас, далеко пройти будет сложно.

Травма Мичкова

17-летний нападающий системы СКА Матвей Мичков на турнире в Сочи выступал за сборную России до 25 лет и в матче против минского «Динамо» получил неприятную травму. Смещаясь с фланга в центр, он попал под удар защитника соперника Алексея Емелина, не сразу поднялся на ноги и покинул лед только с помощью медиков.

«Не думаю, что кто-то хотел кому-то травму нанести. Все-таки турнир предсезонный. Так сложился момент. Ничего страшного», — заявил сам Матвей Мичков. Изначально главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что Матвей может выбыть на два месяца. Но в итоге срок восстановления будет существенно меньше: по истечении пары недель игрок должен вернуться в общую группу.

— Никто колено в колено не бил, — заявил после игры журналистам Алексей Емелин. — Это был чистый силовой прием. Я перекрывал центр, он хотел обыграть. Столкнулись и всё. Как вы считаете, я должен был пропустить игрока в центр? Потом бы сказали: «Емелин не тот, он уже старый. Пора его списывать, его уже обыгрывают молодые». Против меня играли так же, бывало и пожестче. Если игрок идет в центр, он должен понимать серьезность.

Молодость смогла

В сборной молодых талантов ярко себя проявили нападающие СКА Дмитрий Бучельников и Максим Грошев — кажется, этих парней не устраивает то, что их, пусть и на время турнира в Сочи, убрали из основы питерцев. Хорош был и форвард «Магнитки» Данила Юров.

— Мне понравилась созданная команда России U25, — отметил «Известиям» экс-защитник сборной России Александр Юдин. — Видно, что у нас много талантливой молодежи, они могут на равных играть со взрослыми командами. Стали единственными, кто обыграл чемпиона турнира. Считаю, что создание этой команды — отличная идея. Также отмечу противостояние команды хозяев с «Авангардом». Про драки меня спрашивать бесполезно, не вижу в этом ничего плохого. Они закаляют характер молодых игроков, делают шоу. Посмотрите, как турнир сразу стал узнаваем всего после одного периода. Драки украшают хоккей, Назаров всё делает правильно. Понравился на турнире и СКА, который выступал не в оптимальном составе. Видно, что и СКА, и «Авангард» будут лидерами, но делать выводы еще рано, команды только начали подготовку к сезону.

В последний день Sochi Hockey Open в Магнитогорске стартовал еще один предсезонный турнир — мемориал Ивана Ромазана. «Металлург» в качестве хозяина площадки поборется за трофей с «Трактором», «Автомобилистом» и «Амуром». Особый интерес — к противостоянию двух клубов из Челябинской области, но и за екатеринбуржцами интересно понаблюдать. В стартовой игре турнира они спокойно обыграли «Амур» (2:0).