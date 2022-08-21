Джошуа объяснил свое поведение после поражения в бою с Усиком

Британский боксер Энтони Джошуа объяснил свое эмоциональное поведение после оглашения результатов его боя с украинцем Александром Усиком.

После победы украинца британский боксер вышвырнул за пределы ринга чемпионские пояса Усика и стал кричать с нескрываемой злостью, а затем демонстративно ушел с ринга. Однако чуть позднее боец вернулся на ринг, пожал руку Усику и признал его победу.

«Я злился сам на себя. Ни на кого другого, только на себя. Поэтому я подумал, что мне нужно уйти, так как злюсь и могу наделать глупостей. Но, похоже, я осознал, что это спорт и нужно поступать правильно. Вернувшись в ринг, я говорил от всего сердца. Это было тяжело. Вы видите, что Энтони не аферист», — заявил спортсмен в ходе пресс-конференции.

Также в ходе пресс-конференции 21 августа Джошуа заявил о феноменальном таланте Усика.

Поединок состоялся ранее в этот день. Усик победил Джошуа и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Бой-реванш прошел на арене «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (ОАЭ). По итогам 12 раундов Усик победил раздельным решением судей.

На поединок Усик приехал в вышиванке.

В прошлом году Усик победил Джошуа в главном боксерском поединке сезона, продержавшись лидером все 12 раундов. Украинский боксер — обладатель чемпионского титула по версиям WBA, WBO и IBF. А в финале Суперсерии-2018 поражение от Усика потерпел Гассиев.