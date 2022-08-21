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В Литве демонтируют крупнейший мемориал советским воинам

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Фото: commons.wikimedia.org/I, Cmapm
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На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе в сентябре демонтируют крупнейший в Литве мемориал советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Об этом 21 августа сообщило радио LRT со ссылкой на столичный муниципалитет.

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«Горсовету предстоит принять решение о переводе этих объектов в собственность города, после чего оперативно <...> в сентябре планируется начать работы по демонтажу», — сообщила радиостанция.

Заседание горсовета состоится 14 сентября.

11 мая департамент полиции при МВД Литвы сообщил, что вандалы осквернили памятник советским воинам — участникам Великой Отечественной войны в городе Скуодас. 8 мая также стало известно об актах вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям, участникам Великой Отечественной войны в городах Лаздияй и Шауляе.

До этого, 25 апреля, литовские СМИ сообщили, что в стране демонтируют два памятника советским солдатам в Кедайняйском районе.

Правительство Литвы 1 июня опубликовало разработанную департаментом культурного наследия страны инструкцию по «правильному» сносу советских памятников. Как следует из документа, рекомендации помогут провести процедуры демонтажа в рамках правового поля страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 мая заявил, что действия литовских властей, в том числе по отношению к памятникам, не поддаются разумному объяснению.

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