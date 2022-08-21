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Рабочие крупнейшего в Британии контейнерного порта объявили забастовку

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Фото: Global Look Press/Ian Murray
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Почти 2 тыс. рабочих крупнейшего контейнерного порта Великобритании в воскресенье, 21 августа, начнут восьмидневную забастовку, сообщило агентство Reuters.

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Сотрудники контейнерного порта Феликстоу на восточном побережье Англии объявили о забастовках из-за вопроса заработной платы. Это был единственный завод в Великобритании, который до этого не выходил на митинги. Профсоюзы требуют более высокой оплаты для рабочих, которые столкнулись с резким ростом стоимости жизни.

Профсоюзы предупредили, что забастовка может серьезно повлиять на торговлю и цепочки поставок.

«Забастовка вызовет огромные сбои и вызовет массовые ударные волны по всей цепочке поставок Великобритании, но этот спор полностью создан компанией», — сказал Бобби Мортон, национальный сотрудник профсоюза Unite.

Мортон добавил, что у компании были все возможности сделать удовлетворить претензии сотрудников, но она решила этого не делать.

18 августа оператор Феликстоу, который входит в крупный холдинг Hutchison Port,s заявил, что счел справедливым повышение заработной платы на 7% и единовременную выплату в размере £500 ($ 604). Профсоюз работников порта, который представляет около 500 сотрудников на руководящих, инженерных и канцелярских должностях, согласен сделку.

Порт Феликстоу является основным хабом как для экспорта, так и для импорта в Великобританию с долей около 50% для каждой из этих категорий в общенациональном масштабе. Забастовка сильно повлияет на цепочки поставок и вызовет сложности в международной морской торговле.

В порту Феликстоу не было забастовок с 1989 года.

Ранее, 19 августа, работа лондонского метро практически парализована из-за забастовки сотрудников транспорта. Продолжает работу только линия Elizabeth. Забастовки повлияют на поездки на метро вплоть до 21 августа.

10 августа сообщалось, что в Великобритании 115 тыс. сотрудников почтовой компании Royal Mail выйдут на забастовку с требованиями повысить зарплаты из-за рекордной инфляции. Как заявил профсоюз Communication Workers Union (CWU), забастовки будут проходить четыре дня: 26 и 31 августа, а также 8 и 9 сентября.

За неделю до этого сообщалось, что инфляция в Великобритании взлетит до «астрономического» уровня уже в следующем году. По мнению экономистов, резкий скачок инфляции вынудит Банк Англии пойти на более активное повышение процентных ставок. В июне годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет, достигнув 9,1%.

21 июня стало известно, что сотрудники железных дорог и метро Великобритании начали крупнейшую за последние 30 лет забастовку. В акциях участвовали более 40 тыс. человек. Из-за остановки работы метро Лондона в автобусах была давка, а часть жителей пересели на велосипеды. Причиной стало недовольство активистов решением руководства заморозить зарплаты, увеличить рабочий день и уволить часть сотрудников. В стране растут цены на продукты и топливо. Сообщалось, что к железнодорожникам также захотели присоединиться учителя и медики.

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