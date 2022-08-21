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В Херсонской области пресекли новую попытку прорыва ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Пресечена очередная попытка прорыва украинской армии в Херсонской области. Об этом 20 августа сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Очередная попытка пресечена. Киевский режим кинул в бой обыкновенных несчастных людей, которых выловили на улице на Украине. Понятно, что какая-то часть украинских военных была убита, оставшаяся сбежала. Это все на совести военных преступников Зеленского, которые провоцируют людей идти в атаку», — цитирует его «РИА Новости».

Замглавы администрации заявил, что все приказы Зеленского и военного руководства украинской армии идти в контрнаступление отдаются с целью выманить очередной транш у западных стран. При этом о бессмысленных жертвах среди военнослужащих никто не задумывается.

«Для Зеленского и его команды жизни простых людей ничего не стоят», — сказал Стремоусов.

20 августа заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетную атаку ВСУ на Херсон.

Днем ранее российские ПВО отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС со стороны Вооруженных сил Украины.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести осенью 2022 года.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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