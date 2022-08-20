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ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Херсон

Замглавы херсонской администрации Стремоусов: ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на город
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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетную атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон. Об этом 20 августа сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Ракетная атака отражена. ПВО работает. Ничего страшного нет», — цитирует его «РИА Новости».

Он напомнил, что украинские боевики обстреливают Херсонскую область каждый день.

Ранее в субботу корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил о срабатывании ПВО в окрестностях Херсона. В городе были слышны звуки нескольких взрывов, уточнил он.

19 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что военные Вооруженных сил России перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Также российские силы ПВО за сутки сбили 13 украинских дронов в Харьковской и Николаевской областях.

Днем ранее в Херсоне задержали двоих мужчин, передававших ВСУ информацию о передвижении и расположении ВС РФ. Один из задержанных воевал на стороне Киева вблизи Мариуполя на артиллерийской установке.

17 августа Конашенков сообщил об уничтожении большого числа военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф в Херсонской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима.

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