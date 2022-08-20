ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Херсон

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетную атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон. Об этом 20 августа сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Ракетная атака отражена. ПВО работает. Ничего страшного нет», — цитирует его «РИА Новости».

Он напомнил, что украинские боевики обстреливают Херсонскую область каждый день.

Ранее в субботу корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил о срабатывании ПВО в окрестностях Херсона. В городе были слышны звуки нескольких взрывов, уточнил он.

19 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что военные Вооруженных сил России перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Также российские силы ПВО за сутки сбили 13 украинских дронов в Харьковской и Николаевской областях.

Днем ранее в Херсоне задержали двоих мужчин, передававших ВСУ информацию о передвижении и расположении ВС РФ. Один из задержанных воевал на стороне Киева вблизи Мариуполя на артиллерийской установке.

17 августа Конашенков сообщил об уничтожении большого числа военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф в Херсонской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима.

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