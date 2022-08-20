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В Мариуполе усилили меры безопасности после покушения на мэра города

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Меры безопасности в Мариуполе были значительно усилены после покушения на мэра города Константина Иващенко. Об этом 20 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

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«Сегодня между 16 и 17 часами в городе Мариуполь было совершено покушение на главу городской администрации Константина Иващенко. В результате взрыва на маршруте следования градоначальника в районе городского зоопарка пострадавших нет, сам Иващенко также не пострадал. Правоохранительные органы и силовые структуры устанавливают обстоятельства произошедшего, в городе усилены меры безопасности», — приводит агентство слова собеседника из силовых структур ДНР.

Сообщается, что на блокпостах у въезда в город усилены проверки прибывающих машин.

Ранее 20 августа появилась информация о том, что на мэра Мариуполя Константина Иващенко было совершено покушение. Отмечается, что чиновник не пострадал.

По данным ряда Telegram-каналов, устройство было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк. Оно сработало в момент подъезда автомобиля Иващенко.

В середине августа мэр Бердянска Александр Сауленко заявил, что предотвращенное на него покушение в начале августа напрямую курировала Служба безопасности Украины (СБУ). Он назвал произошедшее нонсенсом.

9 августа в Херсонской области правоохранители задержали члена группы, причастной к покушению на главу управления службы исполнения наказаний (УСИН). О покушении на главу ведомства Евгения Соболева стало известно 18 июня. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

11 июля Киев совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту. Как заявил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов, чиновник не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных.

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